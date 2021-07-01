التطبيعية تؤكد حضور الجماهير في نهائي الكأس وتعد بتنظيم غير مسبوق

2021/07/01 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – حسين عمار اكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان، ان مباراة نهائي بطولة كأس العراق ستشهد تواجد عدد محدد من الجماهير، لافتا الى ان المباراة ستشهد تنظيما غير مسبوق .وقال بنيان في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن" المباراة النهائية لبطولة كاس العراق التي ستجمع فريقي الزوراء والقوة الجوية في السادس عشر من الشهر الحالي ستقام وسط حضور جماهيري محدد وبرقم معين سيتم الافصاح عنه في وقت لاحق بعد التاكد من الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة ".واضاف بنيان ان" الهيأة التطبيعية دأبت منذ انطلاقتها في سلك الطرق الصحيحة لانجاح عملها، ودائما ما تكون هنالك مفاجآت، ولكن بشكل جازم سيكون تواجد عدد محدد من الجماهير في المباراة"، لافتا الى ان " المباراة ستشهد تنظيما غير مسبوق وجميع الامور تسير بسياقات صحيحة ". من جهة اخرى ذكر بنيان ان " اليوم ستنطلق انتخابات الاتحادات الفرعية في المحافظات بمعدل اتحادين في اليوم "، مبينا ان" اليوم ستقام انتخابات اتحادي كربلاء وديالى، وسيتم خلال عشرة ايام استكمال آخر انتخابات بكل شفافية ونزاهة ".

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