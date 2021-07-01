2021/07/01 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي ضبط هدرا بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي في ميناء أم قصر الشمالي في البصرة، بعد التدقيق والمطابقة الميدانية.

وذكرت الخلية ان منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط هدر بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، وذلك بعد مراجعه دقيقة ومكثفة لإجراءات خاصة بإرسالية شيش حديد التسليح وردت إلى المنفذ، مضيفة ان عملية الضبط تمت بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي الذي أكد أنّ الجهد الرقابي الذي مارسته الهيئة كشف عن عدم استيفاء أجور حماية المنتج حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة وتم استيفاء الرسوم المطلوبة وفق القرار والقوانين النافذة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل فساد في صفقة “شيش تسليح” بقيمة مليار دينار في أم قصر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل فساد في صفقة “شيش تسليح” بقيمة مليار دينار في أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).