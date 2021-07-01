كشف حادث قتل غامض والقبض على الجناة شمال شرقي بغداد

2021/07/01 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب القدس من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة الشعب (الغرير).وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لمجهولية الفاعل أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكافحة اجرام القدس، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل تحت إشراف مدير مكافحة اجرام بغداد وبمتابعة …

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