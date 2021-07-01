2021/07/01 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل العراقية ،اليوم الخميس، عن عودة الخط السككي بين محافظتي بغداد والموصل مطلع الاسبوع القادم.وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة ،حسين الخفاجي، في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني” إن”الخط السككي الرابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تكشف عن عودة النقل السككي بين الموصل وبغداد المركز الخبري الوطني.

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