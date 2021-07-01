(بغداد اليوم) تعرض أسعار الدولار حسب تسعيرة بورصة الكفاح.. ارتفاع طفيف

2021/07/01 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً.وسجل سعر صرف الدولار اليوم، في بورصة الكفاح المركزية ب‍بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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