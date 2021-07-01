مفوضية حقوق الانسان تدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر

2021/07/01 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر امس الاربعاء .وقالت المفوضية في بيان ، انها تدين الحادث الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر الاربعاء، وتسبب باصابة عدد من المواطنين باصابات مختلفة ، وتبدي استغرابها من عودة التفجيرات إلى العاصمة بغداد بعد فترة من الهدوء والأمن ، وتزامنها مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن ".وشددت المفوضية على القوات الامنية الماسكة للارض بتعزيز جهدها الاستخباري والامني وتفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة الوضع الداخلي أو السماح للارهاب بأعادة نشر الخوف والرعب وزعزعة السلم الاهلي والاستقرار المجتمعي ".وطالبت الحكومة وأجهزتها الأمنية بتحمل مسؤوليتها في سرعة تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم اللا انسانية وتقديمهم إلى العدالة ، متمنية الشفاء العاجل لجرحى الحادث الأرهابي اللئيم ".وكانت عبوة ناسفة محلية الصنع ، انفجرت في سوق مريدي بمدينة الصدر مساء امس ، مما ادى الى اصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج ./ انتهى2

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