العراق يعلن موعد إجراء جديد بخصوص المسافرين

2021/07/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الطيران المدني العراقي عن اعتماد

"بطاقة التلقيح" بدلا من فحص "بي سي آر"

بالنسبة للمسافرين منه وإليه.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "شفق نيوز"

العراقية لمدير إعلام سلطة الطيران

المدني، اليوم الخميس، فإ

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