إيران تغلق حدودها مع باكستان حتى إشعار آخر

2021/07/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق

المعابر الحدودية مع باكستان حتى إشعار

آخر.

وصرح نائب محافظ سيستان وبلوجستان

للشؤون الأمنية والشرطية، محمد هادي

مرعشي، في تصريح لوكالة "إرنا"

الإيرانية الرسمية أمس الأ

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