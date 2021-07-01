مصر.. دعوى ضد شيخ الأزهر بسبب القرضاوي

2021/07/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى

ضد شيخ الأزهر لسحب الشهادة الأزهرية من

الشيخ يوسف القرضاوي.

وطالبت الدعوى سحب الشهادة الأزهرية من

يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء جماعة

"الإخوان المسلمون"، حيث تم تأ

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