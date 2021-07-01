2021/07/01 | 12:43 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 يوليو 2021 | 12:39 مساءً

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وفاة 486 شخصاً في كندا بسبب درجات حرارة غير مسبوقة

ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديدة وغير المسبوقة في كندا إلى 486 شخصاً.

وأوضحت مديرة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا ليزا لابوانت، في بيان، أن عدد الوفيات المفاجئة في الأيام الخمسة الماضية ارتفع إلى 486، أي ثلاثة أضعاف ما هو طبيعي في هذه التواريخ.

وأضافت "نعتقد أن الحرارة هي على الأرجح عاملاً في العديد من تلك الوفيات، لكن هذا شيء يجب تأكيده"، محذرة من أن هذه حصيلة مبدئية ومن المحتمل أن تستمر في الزيادة خلال الأيام المقبلة.

ووصلت درجات الحرارة في بريتيش كولومبيا الإثنين الماضي إلى 47.9 درجة مئوية بينما بلغت 49.6 يوم الثلاثاء، في حين كان الرقم القياسي المسجل في كندا قبل هذه الموجة الأخيرة هو 45 درجة عام 1937.

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