الزاملي يعزي بوفاة السيد عبد الكريم آل شبر

2021/07/01 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم عضو هيأة قيادة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وإمام جمعة الديوانية، السيد حسن الزاملي، اليوم الخميس، بأحر التعازي بوفاة السيد عبد الكريم آل شبر.وقال السيد الزاملي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “تلقينا بأسف وببالغ الحزن والأسى خبر رحيل العالم الرباني والعامل الورع حجة الأسلام والمسلمين السيد عبد الكريم آل […]

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