2021/07/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون سجالكتبهأحمد الفاضل هلالصحيفة الميدان العدد 3811 الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021إن الكثير من المواضيع الحساسة وذات الأهمية الاستراتيجية لا تجد حظها من التفاعل بين القراء في إعادة الموضوع إلى دائرة التداول والحوار، وهذا لعكس حالة الحيوية الاجتماعية التي تنبت عميقاً في جذور القضايا.



وإذ يمكن القول بأن هناك انسداداً في المشاركة في الحوارات وإبداء الرأي.



إلا أن هناك نوعاً ينشط في ردو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول شيوعيون في المساجد وشيوعيون في النشاط الاجتماعي - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول شيوعيون في المساجد وشيوعيون في النشاط الاجتماعي - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).