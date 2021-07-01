ترييف بغداد وإشكاليات المدينة الرمز - عباس علي العلي

2021/07/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي قبل أيام نشرت الأستاذة سلوى زكو مقالا قصيرا على صفحتها الشخصية في الفيس بوك تناولت فيها ما يعرف بترييف بغداد وحقيقة موقفها من هذا المفهوم، وأشارت فيه إلى قضية الآباء الأميين والأبناء المبدعين ومستوى هذا التناقض وأثره في رسم واقع بغداد اليوم، عازية النتيجة في النهاية إلى أن الخلل الأجتماعي في العلاقات المشوهة الأجتماعية والسياسية وحتى الأقتصادية لا تعود بالضرورة إلى هجرة مئات الألاف من مناطق الوسط ......





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