تعرف على أسعار الخضروات في علوات واسواق بغداد

2021/07/01 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” اليوم الخميس، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.

وشهدت الاسعار اليوم ارتفاعاً طفيفاً في محصول الطماطم، والخيار، فيما استقرت باقي المحاصيل على اسعارها السابقة.

وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:

طماطم 250 دينار للكيلوغرام الواحد

خيار 450 دينار للكيلوغرام الواحد

بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد

بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد

باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد

الفلفل الاخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

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