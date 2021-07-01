المرصد.. عدد خاص بمئوية الحزب الشيوعي الصيني

2021/07/01 | 12:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مركز الرصد والمتابعة في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني عددا خاصة من مجلة (المرصد) الالكترونية، وتم تخصيص هذا العدد بمئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

لقراءة وتحميل هذا العدد افتح الرابط الاتي :

https://www.pukmedia.com/AR_Ensat.aspx

او فتح الرابط الاتي :

https://en.calameo.com/read/0041559614c6081152fa2

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