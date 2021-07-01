2021/07/01 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة اللبنانية عن زيادة جديدة بنسبة زهاء 15 بالمائة في أسعار المحروقات السائلة.ونشرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الخميس جدولا جديدا يحدد السعر الأدنى لـ: بنزين 98 أوكتان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بأسعار الوقود في لبنان المركز الخبري الوطني.

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