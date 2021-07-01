عمليات بغداد تنشر حصيلة فعالياتها الأمنية خلال 24 ساعة

2021/07/01 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة (7) مسدس و(4) بنادق مختلفة الأنواع و(366) اطلاقة عتاد مختلفة الاحجام، و(17) حبة مخدرة و(6) غم من مادة الكرستال المخدرة، في مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت "فيما تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة من متابعة تاجر مخدرات والقاء القبض عليه وضبط بحوزته (500) حبة من نوع كبتاكون و(1000) غرام من مادة الحشيشة المخدرة و(200) غم كرستال".

وفي السياق، "تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة".

كما تَمَكَّنَت "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، في حين تم اعتقال (9) متهم يحملون الجنسية الأجنبية لمخالفتهم شروط وتعليمات مديرية الإقامة، فيما تمكنت قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بالاتجار بالبشر في منطقة الكرادة".

في حين "القت مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد القبض على (4) متهمين وفق المادة (28/ مخدرات) في قاطعي الكرخ والرصافة، في حين اعتقلت شرطة بغداد ثلاثة متهمين اثنين منهم بالدكة العشائرية والثالث وفق مادة النصب والاحتيال".

وبحسب البيان، "تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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