2021/07/01 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية بإيرادات وصادرات النفط العراقي للشهر الماضي المركز الخبري الوطني.

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