2021/07/01 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة لمعالجة أزمة الطاقة.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “غرفة عمليات وزارة الكهرباء عقدت اجتماعاً عاجلا وموسعاً في مقر الوزارة ترأسه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات عاجلة من وزارة الكهرباء تخص أزمة الطاقة المركز الخبري الوطني.

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