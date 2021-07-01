2021/07/01 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط اليوم الخميس الايرادات المتحققة من بيع النفط خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ان “إيرادات شهر حزيران الماضي بلغت (6) مليارات و (141) مليوناً و (77) ألف دولار “.

واوضحت ان “كمية الصادرات بلغت (86) مليوناً و(765) الفاً و( 589 ) برميلاً “، فيما بلغ معدل التصدير اليومي (2) مليون و(892) ألف برميل “.

واوضحت ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 70.778 ) دولاراً “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق 6.14 مليار دولار خلال حزيران من بيع النفط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق 6.14 مليار دولار خلال حزيران من بيع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).