النفط تعلن عن إيرادات حزيران الماضي بلغت 6 مليارات دولار

2021/07/01 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، بأن إيرادات شهر حزيران الماضي بلغت 6 مليارات دولار/ في حين أشار إلى أن سعر برميل النفط بلغ 70 دولاراً.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان، إن “إيرادات شهر حزيران الماضي من مبيعات العراق للنفط الخام، بلغت (6) مليارات و(141) مليوناً و(77) ألف دولار”.وبيّن جهاد، أن […]

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