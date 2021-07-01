القانونية النيابية: نرفض مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية

2021/07/01 | 13:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الماس فاضل النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الخميس، ان اللجنة القانونية لم تصوت على مقترح تعديل قانون مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم جلسة رقم 3 من الفصل التشريعي الثاني للسنة ‏التشريعية الثالثة من الدورة ‏الانتخابية الرابعة للتصويت ومناقشة عدة مشاريع قوانين.

وقالت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية لـPUKmedia: ان هناك توجهات بمجلس النواب لتمرير مشروع القانون، موضحة، ان حق حضانة الطفل للاب، يسبب مشاكل كبيرة مستقبلا.

واضافت: انه تم تشكيل لجنة مصغرة في السابق، من اجل عمل المشاهدة كما في اقليم كوردستان، مؤكدة انها تفاجأت بدراج مشروع القانون في جدول اعمال الجلسة.

واكدت ان الضغوطات كبيرة بدات من قبل البرلمانيات على رئاسة مجلس النواب، لعدم تمرير القانون، مشيرة الى تشكيل لوبي ضد مشروع القانون، بوجود اطراف متشددة تسعى لتمريره بمخاطره الكبيرة مستقبلا.

PUKmedia خاص

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