مصر وثورة يوليو في رواية _ شيء من الخوف _ - محمد علي سليمان

2021/07/01 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان ربما تكون رواية " شيء من الخوف " من الروايات القليلة التي كتبت وفق المقال الفكري للروائي، فالروائي ثروت أباظة يرسم روايته بدقة وفق مقاله الفكري الذي يتمحور حول علاقة مصر بثورة يوليو وجمال عبد الناصر.



ورواية " شيء من الخوف " التي كتبها ثروت أباظة عام 1969 تذكر بقصة نجيب محفوظ " الخوف " التي نشرت في مجموعة " بيت سيء السمعة " في طبعتها الأولى عام 1965.



وثروت اباظة ينتمي إلى عائلة ارستقراطية، فوالده ه ......





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