الرئيس الصيني: زمن اضطهاد العملاق الاسيوي ولّى إلى غير رجعة

2021/07/01 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، إن زمن اضطهاد الصين، قد ولى إلى غير رجعة.

وأضاف في خطاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، أن بكين تريد حل مسألة تايوان لتحقيق إعادة توحيد كامل البلاد، وتحطيم أي محاولات للاستقلال الرسمي للجزيرة.

واعتبر الرئيس الصيني، في خطابه، أن النهضة التي تشهدها بلاده هي مسيرة تاريخية لا رجعة فيها، وقال شي، أمام حشد غفير في ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين، إن الشعب الصيني نهض.

لقد ولّى إلى غير رجعة الزمن الذي كان يُمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني وأن يُعاني وأن يُضطهد.

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