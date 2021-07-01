’أ.ف.ب’ ترصد ردود أفعال العراقيين بعد إعلان وفاة ’مهندس الغزو’ رامسفيلد

2021/07/01 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى كثير من العراقيين نبأ وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، الأربعاء، "بلا مبالاة وبلا أسف" معتبرين انه أحد مهندسي "الاحتلال" الذي "دمّر" بلدهم، وفقاً لرصد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وتوفي رامسفيلد الذي قاد حربي بلاده في العراق وأفغانستان في عهد جورج بوش الابن عن 88 عاماً في ولاية نيومكسيكو، بحسب ما أعلنت عائلته الأربعاء.

وقال سعد جبار موظف في وزارة النقل، للوكالة "لا أسف على موت أي محتل لانهم لم يتركوا لنا غير ذكريات الأحتلال والدمار" للعراق.

وأضاف أن "موت رامسفيلد لا يعني شيئا؛ لأن السياسة الاميركية ثابتة لها أهداف استراتيجية لا تتغير برحيل الأشخاص".

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي لوكالة الصحافة الفرنسية أيضاً، إن رامسفيلد "يمثل الوجه الأمبريالي للولايات المتحدة، بأفظع صوره".

واضاف "كان رامسفيلد من الجهات التي دفعت بالامور باتجاه سير الاوضاع في العراق على ماهي عليه الآن".

وتابع "كان من الذين دعوا إلى اللجوء للأساليب العسكرية وتثبيت الاحتلال وشكله الاحتلال وتداعياته التي مازلنا نعيشها اليوم".

من جانبه، قال زعيم عشائري من محافظة الانبار طالبا عدم كشف أسمه، إن "التاريخ سيكتب كل ما فعله رامسفيلد وبوش الأب والأبن".

وتابع "لا أعتقد ان التأريخ سيذكرهم بخير بسبب المأسي التي صنعوها للشعوب وبينها الشعب العراقي".

وقال كريم التميمي وهو خمسيني يعمل سائق سيارة أجرة في بغداد إن "رامسفيلد لم يقدم شيئا للعراق لا هو ولا كل من جاؤوا معه من الأميركيين غير الدمار والوعود الزائفة".

واضاف "أين الديمقراطية وتحسين الأوضاع التي وعدوا بها العراقيين"، مؤكدا أن "حالنا من سيء إلى أسوء".

وكان رامسفيلد "مهندس غزو العراق" للاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، الأولى من 1975 ولغاية 1977 والثانية من 2001 ولغاية 2006.

ورامسفيلد طيار بحري سابق كان وزيراً للدفاع حين شنّ تنظيم القاعدة هجماته على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

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