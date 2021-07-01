المرجع السيستاني يجيب على تساؤلات تخص بيع الأدوية بالسوق السوداء

2021/07/01 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداجاب المرجع الديني، السيد علي السيستاني، على استفتاء بشأن حكم بيع الادوية في الاسواق السوداء.وقال السيستاني في معرض رده على سؤال وجه له بخصوص (حكم بيع الادوية في الاسواق السوداء)، ما نصه: "كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية، نرجو بيان رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين:-أولاً: يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟ثانياً: هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً بأنّ هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية بل تباع في الاسواق بصورة مباشرة؟".وجاء جواب السيستاني: "اولاً: لا يجوز ذلك.ثانياً: إذا لم تترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز.السؤال: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب الذي يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء سواء مع حاجة المرضى اليها أم مع عدم حاجتهم ، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟الجواب: لا نجيز ذلك في مطلق موارده.السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سُعّرَ له؟الجواب: لا يجوز".

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