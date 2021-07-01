العيادات الطبية الشعبية تبدأ تجهيز عياداتها بالأدوية العامة والمزمنة الاحد المقبل لشهري تموز وأب

2021/07/01 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن تجهيز عياداتها بالأدوية العامة والمزمنة يوم الاحد المقبل لشهري تموز وأب .وقالت في بيان :" تبدأ دائرة العيادات الطبية الشعبية تجهيز عياداتها في بغداد والمحافظات بأدوية الأمراض المزمنة والعامة يوم الاحد 4/7 /2021 ولشهرين متتالين ".وذكر مدير عام الدائرة الدكتور محمد علي الفرطوسي ان ,قسم الصيدلة والمخازن يبدأ يوم الاحد الموافق4/7/2021 بتجهيز الأدوية العامة والمزمنة للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد والمحافظات إضافة إلى الصيدلية المركزية في جانبي الكرخ والرصافة وسيتم التجهيز لشهري تموز وأب من العام الحالي ".واضاف أن ,الأدوية التي توزع تشمل علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب والربو والصرع وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة اضافة الى ادوية الامراض العامة "./انتهى2

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