مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

2021/07/01 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 .واوقعت قرعة تصفيات منتخبات أسيا لكأس العالم ، المتأهلة من الدور الثاني ،اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، منتخب العراق في المجموعة الأولى الى جانب الإمارات وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان وإيران ، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية وأستراليا والصين وعمان وفيتنام واليابان ./انتهى5

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