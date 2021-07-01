2021/07/01 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

توجيهات عاجلة لمعالجة أزمة الطاقة.

وذكر بيان للوزارة ، أن "غرفة عمليات

وزارة الكهرباء عقدت اجتماعاً عاجلا

وموسعاً في مقر الوزارة ترأسه وكيل

الوزارة لشؤون الانتاج ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات عاجلة من وزارة الكهرباء بخصوص ازمة الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات عاجلة من وزارة الكهرباء بخصوص ازمة الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).