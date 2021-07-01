عالية نصيف تطالب بحصة اربع محافظات من الطاقة الكهرباء للعاصمة بغداد

2021/07/01 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من غياب

العدالة في توزيع الكهرباء بين

المحافظات، مطالبة الحكومة بإنصاف

أهالي بغداد ورفع الغبن عنهم وزيادة

حصتهم من الكهرباء.

وقالت في بيان اليوم:" ان هناك غبن كبير

في توزيع حص

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