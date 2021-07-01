الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا يرتفع مجددا في أوروبا

2021/07/01 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع مجددا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذرا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.وأكد […]

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