2021/07/01 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني علقت لجنة الامن والدفاع النيابية ،اليوم الخميس، على استهداف سوق شعبي في مدينة الصدر بهجوم إرهابي مساء يوم أمس الأربعاء.وقال عضو لجنة الامن علي الغانمي، في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، إن”استهداف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية تعلق على تفجير مدينة الصدر وتدعو إلى تغيير الخطط الأمنية المركز الخبري الوطني.

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