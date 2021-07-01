2021/07/01 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، رفع عدد من السيطرات وفتح شوارع مغلقة، في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بناء على توجيهات القيادات الأمنية وبغية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتخفيف الزخم المروري..



رفع 41 سيطرة وفتح شوارع مغلقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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