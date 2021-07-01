2021/07/01 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، رفع عدد من السيطرات وفتح شوارع مغلقة، فيما اشارت الى ان الاجراء يأتي وفق خطط امنية خاصة وبدائل ذات فاعلية عالية وأكثر تطورا في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على توجيهات القيادات الأمنية وبغية تخفيف الزخم المروري عن شوارع العاصمة بغداد تم رفع العديد من السيطرات وفتح شوارع مغلقة".واضافت "ان العاصمة بغداد شهدت وجود الكثير من السيطرات الأمنية ولسنوات طويلة في معظم الشوارع وتقاطعات العاصمة ومع تحقيق تلك السيطرات مهامها وواجباتها في القبض على المطلوبين للقضاء والخارجين على القانون ومثلت عامل ردع لمن تسول له نفسه العبث في امن المواطن".

وتابع البيان انه وفي السياق ذاته "تم وباشراف مباشر من قائد عمليات بغداد وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في (امانة بغداد، مديرية المرور العامة) ودراسة موضوع البحث من قبل لجان خاصة وتقييمه من الجانب الأمني والخدمي، تم تحويل (27) سيطرة الى مرابطات ورفع (41) سيطرة ومن المؤمل اكمال رفع (44) سيطرة اخرى خلال الفترة المقبلة".

ومن الجدير بالذكر ان موضوع رفع السيطرات نال استحسان المواطنين واشادتهم بدور القطعات الأمنية بكافة مفاصلها بتذليل الصعوبات امام حركة سير المركبات وتقليل الاختناقات المرورية التي كانت تحصل في بعض الأحيان نتيجة لكثرة السيطرات والتخفيف عن كاهلهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن رفع عدد من السيطرات (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن رفع عدد من السيطرات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).