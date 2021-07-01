2021/07/01 | 14:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن عن قيمة صادراتها لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن عن قيمة صادراتها لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).