الإعلام الامني: القبض على 6 ارهابيين في كركوك

2021/07/01 | 14:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على شبكة ارهابية للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الاهداف الارهابية في محافظة كركوك، القت القبض على شبكة ارهابية مكونة من ستة ارهابيين ينتمون لعصابات […]

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