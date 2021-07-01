2021/07/01 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق لاعب منتخب العراق علي عدنان ،اليوم الخميس، على قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي وضعت منتخب بلده في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والإمارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول تعليق للمنتخب العراقي بعد اجراء قرعة تصفية المونديال المركز الخبري الوطني.

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