الكهرباء تدعو المؤسسات الحكومية لدفع الديون التي بذمتها

2021/07/01 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، الدوائر المستثناة من القطع عبر خطوط الطوارئ بدفع الديون التي بذمتها البالغة 3 ترليونات دينار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "وزارته تتحرك حالياً نحو استحصال الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية بعد أنْ تجاوزت 3 ترليونات دينار، خصوصاً الدوائر المستثناة من القطع كدوائر الصرف الصحي والمستشفيات".

يأتي هذا في وقت قررت فيه وزارة النفط زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز.

ويعاني ملف الكهرباء من أزمات في ظل قطع التجهيز من قبل الجانب الإيراني عبر خطي ديالى ـ ميرساد وخانقين ـ سربيل لأسباب مجهولة، مع الاستهدافات المتكرِّرة التي حصلت لأبراج النقل والتوزيع.

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