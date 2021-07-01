مكتب السيد السيستاني يجيب.. ما حكم بيع الادوية في (السوق السوداء) وكذلك في الصيدليات اكثر من سعرها وحكم الادوية التي لاتخضع للرقابة

2021/07/01 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة

بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض

الأسواق المحلية والتجارية، نرجو بيان

رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين:-

أولاً: يقوم بعض المواطنين بشراء

الأدوية القادم

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