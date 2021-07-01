المنتخب العراقي في أول تعليق بعد إجراء قرعة تصفيات المونديال

2021/07/01 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق علي عدنان لاعب منتخب العراق، على

قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى

كأس العالم 2022، والتي وضعت منتخب بلده

في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات:

إيران وكوريا الجنوبية وسوريا

والإمارات ولبنان.

ووج

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