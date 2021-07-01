العراق يحقق اكثر من 6 مليارات دولار من بيع النفط

2021/07/01 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌اعلنت وزارة النفط الاتحادية عن تحقيق ايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر حزيران المنصرم.

وجاء في بيان الوزارة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان ايرادات شهر حزيران الماضي بلغت (6) مليارات و (141) مليوناً و (77) ألف دولار.

واضافت: ان كمية الصادرات بلغت (86) مليوناً و(765) الفاً و( 589 ) برميلاً، فيما بلغ معدل التصدير اليومي (2) مليون و(892) ألف برميل

وبين ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 70.778 ) دولاراً.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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