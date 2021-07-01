برلمان كوردستان يستدعي وزير الصحة

2021/07/01 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة شؤون الصحة في برلمان كوردستان، يوم الخميس، استدعاء وزير الصحة على خلفية منح فحوصات فايروس كورونا في المنافذ الحدودية الى القطاع الخاص.

وقال البرلماني لقمان وردي عضو لجنة شؤون الصحة البرلمانية لـPUKmedia: ان وزارة الصحة منحت اجراء فحوصات فايروس كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات الى القطاع الخاص.

واضاف: انه لعدم وجود الرقابة على القطاع الخاص تضررت الصحة كثيرا، مشيرا الى ان استدعاء وزير الصحة الى اللجنة لبحث عدة مشاكل تخص القطاع الصحي، خاصة العيادات وارتفاع اسعار الفحوصات المختبرية في القطاع الخاص، ومواضيع اخرى تخص صحة المواطن.

واكد ان عدم وجود الرقابة في القطاع الخاص تسبب باضرار كبيرة في القطاع الصحي، ويدفع ضريبته المواطنين.

PUKmedia ترجمة

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