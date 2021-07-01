الصحة العالمية تحذر من موجة وبائية جديدة في أوروبا

2021/07/01 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

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