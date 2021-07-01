2021/07/01 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استغل ناد برازيلي لكرة القدم موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بعد أن أصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع والانتقال إلى أي ناد آخر بصفقة انتقال حر.وأرسل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسوأ فريق في العالم يطلب ضم ميسي رسميا مع شروط “غريبة”! المركز الخبري الوطني.

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