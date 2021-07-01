كلمة مازحة تحمل اطيافا من الحقيقة - فى عيد الأب - سعيد العليمى

2021/07/01 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى كلمة مازحة تحمل اطيافا من الحقيقة على صفحتى اليوم صور أبنائى وبناتى فى أنحاء المعمورة - أحبهم وأعتبرهم هدايا تذكارية جميلة من بلاد أجنبية - ربما أردت أن أثبت لنفسي حين كنت شابا أننى فوق الاديان والأعراق والقوميات أو أمميا - وربما كنت مفرط المشاعر ، وربما كنت رومانسيا ماجنا دون جوانيا ، كيفما كان الأمر أحبهم جميعا وأساندهم حتى الأن رغم ان البعض منهن / منهم قد شق مسارا فى حياته الخاصة .



و قد ......





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