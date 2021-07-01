الخدمات النيابية تعلن عن مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والأهوار

2021/07/01 | 14:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، عن مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار، فيما اشار الى الاتفاق على انجاز مشروع تأهيل الاهوار.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في تصريح صحفي، ان “هناك مجموعة من المشاريع الاستثمارية للسكن والسياحة والاستثمار ستنطلق في ميناء الفاو”، مبينا ان “المشاريع تتضمن اكمال المشروع الكوري دايو الذي […]

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