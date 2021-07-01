تفجير مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف ابراج الطاقة بنينوى

2021/07/01 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بتفجير مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقتاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذا لتوجيهات المراجع […]

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