الاستخبارات العسكرية تداهم مخبئٍ للعبوات مخصص لاستهداف أبراج الطاقة بنينوى

2021/07/01 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف أبراج الطاقة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تنفيذا لتوجيهات المراجع العليا بحماية ابراج الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٤ - والتي أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة ارهابية تخطط لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى ، تم التحرك الفوري على مكان المخبأ من قبل مفارز الاستخبارات المشار اليها وباسناد من قوة برية في الفوج الاول لواء المشاة ٥٠ وتمت مداهمة المخبأ الواقع في قرية عين ايوب بقضاء مخمور نينوى".

واضافت ان "القوة ضبطت بداخل المخبأ 15 عبوة ناسفة اسطوانية الشكل ، و5 عبوات على شكل قنابر هاون عيار 120 ملم، و4 عبوات على شكل جلكانات سعة 10 لتر معبأة بمادة السي فور، و20 مسطرة تفجير"، لافتة الى انه "تم رفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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