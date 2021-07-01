ارهابي ينتمي لـ'الحسبة' في قبضة شرطة نينوى

2021/07/01 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على احد عناصر ما يسمى بالحسبة الإرهابية في قبضة شرطة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على الارهابي (ف م ج ع) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضاف البيان، ان "الارهابي تم القبض عليه في منطقة (شقق الحدباء) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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