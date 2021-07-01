2021/07/01 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الخميس، حلاً لأزمة توفير الطاقة الكهربائية، التي يعاني منها العراق منذ سنين طويلة.

وقال الركابي، لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات بدون رؤية واستشارة وبدون وجود حلول جذرية بدل الصيانات والتصليحات المؤقتة"، مؤكدا ان "العراق يحتاج الى شركات اجنبية للاستشارة في موضوع الكهرباء، فهذا الحل لأزمة توفير الطاقة الكهربائية، التي يعاني منها العراق منذ سنين طويلة".

وأضاف أن "مسألة الكهرباء غير طبيعية في ظل درجات حرارة غير طبيعية، كما على الحكومة العراقية ان تستشير الشركات الاجنبية والاستفادة منها في موضوع الكهرباء بعد فشل دام لأكثر من 17 سنة، رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تقدم حلاً لأزمة الكهرباء: هكذا تتحسن الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تقدم حلاً لأزمة الكهرباء: هكذا تتحسن الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).